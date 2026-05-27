НовостиПроисшествия27 мая 2026 7:11

Два человека пострадали в ДТП с лосем в Гагинском районе

Водитель и пассажир были доставлены в больницу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Два человека пострадали в ДТП с лосем в Гагинском районе.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В Гагинском районе два человека пострадали в ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась 26 мая около 20:50 по дороге в сторону поселка Бутурлино. «Фольксваген Поло» сбил лося, после чего улетел в кювет. В машине находились 52-летний водитель и его 53-летний пассажир – оба были доставлены в больницу.

Ранее нижегородский Минлесхоз составил список самых опасных трасс, которые попадают в маршруты миграции диких животных. Где наибольшая вероятность нарваться на лося, читайте в нашем материале.