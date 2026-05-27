Последний звонок прозвенел для 47,5 тысячи нижегородских выпускников. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

26 мая в Нижегородской области прошел праздник последнего звонка. Торжественное событие собрало 47,5 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Глеб Никитин.

- Трогательный, немного грустный, но очень важный рубеж: детство остаётся позади, но зато впереди — целая жизнь, полная возможностей и совсем других уроков, — написал глава региона.

Всего в этом году из 9-х классов выпускаются более 34,8 тысячи ребят, из 11-х классов — более 12,7 тысячи. Впереди у школьников экзаменационная пора. Уже 1 июня стартует ЕГЭ и ОГЭ: одиннадцатиклассники откроют марафон экзаменами по истории, химии и литературе, а 2 июня девятиклассники начнут с одного из главных предметов - математики.

- Поздравляю наших выпускников с последним звонком! Верьте в себя, помните советы наставников и смело идите к мечте. Всё обязательно получится! — обратился к ребятам губернатор.

А для учеников нижегородской школы № 47 праздник запомнится особенно. Певец Сергей Лазарев, которого выпускники приглашали на свой последний звонок, сделал необычный подарок — пришёл к ним и исполнил свой хит.