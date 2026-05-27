Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с Курбан-байрамом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к мусульманам региона с поздравлениями по случаю праздника Курбан-байрам. Обращение опубликовано на сайте регионального правительства.

Никитин отметил, что этот день, знаменующий завершение хаджа, несёт в себе глубокий духовный смысл и обращает каждого к вечным ценностям, понятным и близким людям разных национальностей и вероисповеданий. Праздник напоминает об обновлении души, а в его основе лежит история о подвиге веры, безграничном доверии к Всевышнему и великой силе духа.

По словам губернатора, Курбан-байрам — это торжество милосердия и добрососедства, которое напоминает о важности заботы о ближнем, сострадания, щедрости и душевной чистоты. Эти добрые традиции, подчеркнул он, служат укреплению согласия и взаимопонимания между всеми людьми.

Глава региона также напомнил, что на протяжении столетий в Нижегородской области бережно хранят разнообразие культур и религиозных традиций.

- Пусть этот праздник наполнит ваши дома атмосферой добра и радости, укрепит веру в сердцах и принесёт мир, здоровье и благополучие каждой семье! — говорится в поздравлении.