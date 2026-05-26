Столица света и звука: Т2 снова поддержит фестиваль медиаарта НУР в Казани

Фото: Пресс-служба T2

Т2, российский оператор мобильной связи, стал титульным партнером фестиваля медиаискусств НУР, который пройдет в Казани 28-31 мая. В сотрудничестве с диджитал-художниками компания представит самую масштабную инсталляцию за всю историю фестиваля. Объект станет частью междисциплинарного перфоманса во время открытия. Т2 также поддержит мэппинг-контест на Спасской башне Казанского кремля.

В этом году фестиваль НУР при поддержке Т2 объединит творческие студии и художников из разных стран. В общей сложности гости смогут посетить 14 локаций, расположенных в ключевых точках Казани. Самой масштабной инсталляцией за всю историю фестиваля станет работа под названием PAX от Т2 и студии СЕТАП. В основу конструкции лягут 1200 LED-стиков и 12 управляемых лебедок. Она будет задействована в ходе концерта-открытия в Казанском цирке 28 мая, а после ее можно будет посетить как одну из локаций НУРа.

На фасаде Спасской башни Казанского кремля пройдет традиционный мэппинг-контест. Его участники вместе с Т2 превратят городское пространство в динамичную среду. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся работы медиахудожников. А для тех, кто интересуется историей создания цифровых объектов фестиваля, оператор совместно с художниками НУРа приготовил аудиогид: https://t2-nur.entermedia.io/#audio.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

«Мы с интересом наблюдаем за развитием медиаискусства и всегда готовы поддержать творческие команды. В этом плане фестиваль НУР показался нам особенно перспективным, и мы не ошиблись, когда впервые сделали на него ставку в прошлом году. Это событие позволяет художникам не просто найти своего зрителя, но и вписать свои работы в уникальный ландшафт города с огромной историей и культурным наследием, которое невозможно переоценить».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Как мобильный оператор, мы понимаем, какие возможности открывают технологии перед творческим кластером. Они позволяют зрителю не просто смотреть на искусство со стороны, но и погружаться в него, а порой и влиять на медиаарт. Именно поэтому мы давно работаем на территории культуры и прикладываем силы к тому, чтобы локальные фестивали искусства выходили на новый уровень. НУР – достойный пример того, как креативное мышление и технологический опыт соединяются, чтобы сделать Казань одной из столиц медиаарта».

