17-летний форвард Сергей Скворцов подписал первый контракт с «Торпедо»

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал первый профессиональный контракт с нападающим Сергеем Скворцовым. Соглашение с молодым форвардом рассчитано на три года, сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Минувший сезон стал для Скворцова по-настоящему прорывным. В дебютном чемпионате МХЛ форвард был одним из лидеров «Чайки» и в итоге стал лучшим бомбардиром команды. За 69 матчей он забросил 28 шайб и отдал 33 результативные передачи, завершив сезон с показателем полезности «+21».

Кроме того, Сергей вошел в историю Молодежной хоккейной лиги как один из самых молодых авторов хет-трика в матчах плей-офф. Яркая игра позволила ему попасть в тройку претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что фамилия Скворцовых давно хорошо известна нижегородским болельщикам. По его словам, клуб рассчитывает, что молодой нападающий уже в ближайшем сезоне сможет дебютировать в КХЛ и продолжит прогрессировать на высоком уровне.

Для самого Сергея новый контракт стал важным шагом в карьере и шансом закрепиться в системе главной команды региона.