«29 тысяч военных социальных контрактов – это 29 тысяч индивидуальных и эффективных программ содействия», – Евгений Чинцов

25 мая 2026 года члены постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту под председательством Владимира Поддымникова-Гордеева в ходе очередного заседания, прошедшего с участием спикера городской Думы Евгения Чинцова, рассмотрели вопросы реализации на территории Нижнего Новгорода региональных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Как проинформировал депутатов представитель министерства социального развития и семейной политики Александр Бовин, в регионе создан уникальный инструмент помощи - Военный социальный контракт (далее – ВСК) - реально работающий механизм, который гарантирует участникам СВО и их семьям комплексную поддержку. На 1 февраля 2026 года заключено более 29 тыс. военных социальных контрактов.

ВСК предполагает комплекс финансовых мер социальной поддержки, включающий: ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. на ребенка, беременным, малоимущим семьям, ежемесячные компенсации на оплату ЖКУ.

Оформлено более 22,0 тыс. выплат на детей, более 20,5 тыс. льгот на ЖКУ, более 9,0 тыс. выплат на семью при среднедушевом доходе ниже величины прожиточного уровня, 756 выплаты беременным.

Для детей – бесплатное посещение детского сада, бесплатное питание в школах, возможность бесплатно посещать кружки и секции, первоочередное направление в санаторно-реабилитационные центры, подведомственные министерству социальной политики, льготные путевки.

С апреля текущего года право заключения ВКС распространено на граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ на прохождение военной службы через пункты отбора или военные комиссариаты иных субъектов РФ, права на меры социальной поддержки распространены на членов семей участников СВО и участников СВО, заключивших военный контракт с 24 февраля 2022 г.

Для родителей и супругов участников СВО, проживающих в индивидуальных жилых домах, не имеющих центрального отопления, установлено право на компенсацию расходов на приобретение твердого топлива. Для родителей участников СВО введен льготный проезд, бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок. Также в контракте прописываются мероприятия по социальной, медицинской, психологической помощи, реабилитации, содействию в трудоустройстве.

Для удобства получения мер поддержки запущено мобильное приложение «ВСК-НН». Приложение обеспечивает оперативное взаимодействие семей с социальными координаторами, предоставляет возможность доступа к горячей линии, чат-боту, контактным данным организаций, новостям и ответам на часто задаваемые вопросы. В приложении также доступна подача заявления на заключение ВСК.

Участникам СВО, членам их семей предоставляется единовременная социальная выплата в размере фактически произведенных расходов на догазификацию жилого дома (до 130 тысяч рублей). Участники СВО имеют право на предоставление им в собственность бесплатно земельного участка. Государственное юридическое бюро по Нижегородской области участникам СВО и членам их семей оказывает бесплатную юридическую помощь. В регионе действуют 8 учреждений социальной реабилитации, в том числе 6 – для инвалидов и ветеранов боевых действий.

В настоящее время исполнительными органами Нижегородской области ведется работа по цифровизации мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей по предоставлению мер через многофункциональные центры и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Тема поддержки бойцов СВО и их семей мне близка и понятна. Депутаты городской Думы, участвуя в этих процессах, видят, что идет постоянное совершенствование мер социальной поддержки, появляются новые механизмы, сокращаются сроки и упрощаются способы получения помощи. Это все очень своевременно и правильно! Долг власти и общества – обеспечить заботой и вниманием самих защитников Отечества и их семьи. 29 тысяч военных социальных контрактов – это 29 тысяч индивидуальных и эффективных программ содействия», - считает председатель городской Думы Евгений Чинцов.

«Нижегородский военный социальный контракт – беспрецедентный для страны опыт. Мы видим, что это не просто документ, а набор эффективных мер содействия военнослужащим, их родным и близким. И, самое главное, это не застывший список, а динамичный, постоянно пополняемый перечень, набор индивидуальных инструментов, заточенных под конкретные жизненные ситуации», - отметил Владимир Поддымников-Гордеев.