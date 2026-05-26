Рейс из Нижнего Новгорода в Анталью задержали утром 26 мая

Самолет из Нижнего Новгорода в Анталью вылетел с задержкой утром 26 мая. Рейс ZF-443 авиакомпании Azur Air должен был отправиться из аэропорта Чкалов в 6:00. Однако фактический вылет состоялся только в 8:22. Соответственно, изменилось и время прибытия в Турцию – вместо 10:50 лайнер ожидают в Анталье около 12:50. Информация об изменениях появилась на онлайн-табло аэропорта.

Причиной корректировок в расписании стали временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные в ночь на 25 мая. С 23:55 аэропорт принимал и отправлял самолеты только по согласованию с соответствующими службами. Из-за этого часть рейсов могла вылетать с задержкой.

Утром, в 6:35, ограничения были сняты. В аэропорту сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а рейсы постепенно возвращаются к обычному расписанию. Пассажирам при этом рекомендуют дополнительно проверять информацию о времени вылета на онлайн-табло аэропорта.