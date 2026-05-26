34 ветерана Нижегородской области получили почётное звание. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

34 жителя Нижегородской области получили почетное звание заслуженного ветерана региона. Церемония награждения состоялась 25 мая в усадьбе Рукавишниковых, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Удостоенные почетного звания нижегородцы – это люди, которые даже после выхода на пенсию продолжают активно заниматься общественной деятельностью.

Среди награждённых — житель Краснооктябрьского округа Абдулхай Юсипов, который возглавил духовное общество мусульман и занялся благотворительностью, помогая детям с ДЦП и участникам СВО. А также Валентина Гринащук из Дзержинска — она более 11 лет ведёт военно-патриотическую работу с молодёжью и участвует в благотворительных акциях.

Зампред Заксобрания Алексей Антонов подчеркнул, что почти половина нижегородских пенсионеров вовлечена в общественную жизнь, и поблагодарил ветеранов за передачу опыта молодому поколению.

Почётное звание присваивается дважды в год — в мае и октябре. С 2004 года его получили уже более 1330 нижегородцев.

КОНКРЕТНО

Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» в 2026 году присвоено:

1. Гоголеву Юрию Александровичу - ветерану труда (Нижний Новгород, Советский район);

2. Голубевой Любови Николаевне - ветерану труда (муниципальный округ г.Шахунья);

3. Горохову Анатолию Николаевичу - ветерану труда (муниципальный округ Семеновский);

4. Гринащук Валентине Вадимовне - ветерану труда (г.о.г. Дзержинск);

5. Есину Борису Ивановичу - ветерану труда (Вачский муниципальный округ);

6. Жидковой Марии Андреевне - ветерану труда (г.о.г. Арзамас);

7. Жиряковой Нине Алексеевне - ветерану труда (Лысковский муниципальный округ);

8. Игошиной Нине Витальевне - ветерану труда (Сосновский муниципальный округ);

9. Кирилловой Вере Николаевне - ветерану труда (Городецкий муниципальный округ);

10. Кирюхову Владимиру Анатольевичу - ветерану труда (Дальнеконстантиновский муниципальный округ);

11. Клюевой Марии Андреевне - ветерану труда (Гагинский муниципальный округ);

12. Козаренковой Людмиле Петровне - ветерану труда (г.о.г. Арзамас);

13. Крыловой Галине Григорьевне - ветерану труда (Воскресенский муниципальный округ);

14. Кузьмину Александру Матвеевичу - ветерану труда (Нижний Новгород, Автозаводский район);

15. Лебедеву Валентину Георгиевичу - ветерану труда (Нижний Новгород, Нижегородский район);

16. Малковой Людмиле Петровне - ветерану труда (Уренский муниципальный округ);

17. Матвееву Вадиму Александровичу - ветерану труда (Нижний Новгород, Приокский район);

18. Найденову Владимиру Анатольевичу - ветерану труда (Павловский муниципальный округ);

19. Немыгину Николаю Аркадьевичу - ветерану труда (Вознесенский муниципальный округ);

20. Петруниной Валентине Юрьевне - ветерану труда (Нижний Новгород, Сормовский район);

21. Попковой Нине Леонидовне - ветерану Великой Отечественной войны (Спасский муниципальный округ);

22. Савенковой Людмиле Владимировне - ветерану труда (Нижний Новгород, Ленинский район);

23. Самсоновой Ольге Ивановне - ветерану труда (г.о.г. Кулебаки);

24. Серебряковой Марии Алексеевне - ветерану труда (Большемурашкинский муниципальный округ);

25. Симаковой Галине Павловне - ветерану труда (Варнавинский муниципальный округ);

26. Сорокину Владимиру Васильевичу - ветерану труда (городской округ город Нижний Новгород, Канавинский район);

27. Сударкину Евгению Ивановичу - ветерану боевых действий (г.о.г. Выкса);

28. Токаревой Зинаиде Николаевне - ветерану труда (г.о.г. Нижний Новгород, Кстовский район);

29. Ураевой Тамаре Васильевне - ветерану труда (Вадский муниципальный округ);

30. Устинкиной Валентине Ивановне - ветерану труда (Нижний Новгород, Нижегородский район);

31. Чиненковой Людмиле Юрьевне - ветерану труда (Павловский муниципальный округ);

32. Шадрину Александру Ивановичу - ветерану труда (Богородский муниципальный округ);

33. Шилову Александру Сергеевичу - ветерану труда (Сокольский муниципальный округ);

34. Юсипову Абдулхаю Исхаковичу - пенсионеру (Краснооктябрьский муниципальный округ).