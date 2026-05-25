Нижегородец, обманувший 40 человек, получил 4 года колонии.

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 42-летнему местному жителю, создавшему мошенническую схему, от которой пострадали 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Незаконная деятельность велась с 2014 по 2020 год. За этот период мужчина, будучи гендиректором и учредителем компании, разработал две преступные схемы.

По первой он находил граждан в тяжёлом финансовом положении, предлагал юридическую помощь, а затем заключал с ними договоры займа под 72% годовых с залогом недвижимости. Заёмщиков вводили в заблуждение, их долг искусственно увеличивался. Всего по этой схеме пострадали 19 человек. Затем мошенник через суд требовал взыскать задолженность и обратить взыскание на заложенное имущество, чья реальная стоимость многократно превышала сумму займа.

В рамках второй схемы мужчина, руководя другой фирмой, находил состоятельных людей, желавших вложить деньги под высокий процент, заключал с ними договоры целевого займа, но не собирался их исполнять. Жертвами стали ещё 22 человека.

Суд признал мужчину виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. По второй статье о незаконном предпринимательстве он наказания избежал в связи с истечением срока давности преступления.