«ТНС энерго НН» предупреждает о новой схеме мошенничества Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области появилась новая схема мошенничества: злоумышленники действуют через мессенджеры, выдавая себя за представителей компании «ТНС энерго НН», и под различными предлогами вовлекают жителей в чаты, чтобы завладеть их персональной информацией и доступами к онлайн-банкам.

Как действуют злоумышленники

1. Мошенники, пишут жителям в мессенджерах, представляясь сотрудниками «ТНС энерго НН» и приглашают в чаты, которые так же носят названия «ТНС энерго Нижний Новгород», «ТНС энерго НН» или «Энергосбыт». В своих сообщениях они ссылаются на необходимость провести перерасчет за электроэнергию, перенести данные с Госуслуг, либо иную ложную информацию.

2. Далее мошенники присылают персональные данные жителей – ФИО и дату рождения, якобы на проверку.

3. После того, как граждане подтверждают данные, злоумышленники предлагают перейти в чат-бот, с помощью которого происходит кража паролей от Госуслуг и доступов к онлайн банкам.

Обращаем внимание, «ТНС энерго НН» никогда не публикует в открытом доступе персональные данные клиентов. Также не использует для взаимодействия с потребителями мессенджеры, не приглашает в чаты, не запрашивает ИНН, данные банковских карт, ключи, пароли или коды подтверждения из СМС. Так действуют мошенники.

Гарантирующий поставщик электроэнергии взаимодействует c клиентами ТОЛЬКО по официальным каналам связи.

Как защитить себя

Для защиты от мошенничества рекомендуем потребителям соблюдать следующие меры предосторожности:

1. пользоваться только официальными сервисами компании на сайте nn.tns-e.ru или в мобильном приложении «ТНС энерго» для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов;

2. не сообщать по телефону и в мессенджерах ваши персональные данные, особенно номера счетов, пароли, коды подтверждения или реквизиты банковских карт;

3. не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах;

4. в случае сомнения можно обращаться по телефону Единого контактного центра 8 (831) 267-12-95 или в любой Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН».