Жительницу Кстовского района обвиняют в публикации фейков об армии.

В Кстовском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в публичном распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, женщина разместила в одном из интернет-сообществ текстовое сообщение, содержащее заведомо недостоверные сведения об использовании российской армии. Действия обвиняемой пресекли сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции. По месту жительства женщины проведен обыск.

В отношении нижегородки было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.