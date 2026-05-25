Нижегородских архитекторов приглашают придумать новый дизайн вышек связи

В России стартовал проект по изменению внешнего облика объектов сотовой связи в городской среде. Организаторы предлагают профессиональным архитекторам разработать новый дизайн опор базовых станций. Концепцию победителя планируют реализовать в 2027 году в Москве, а затем масштабировать и на другие города, сообщает пресс-служба МТС.

Сегодня вышки базовых станций стали привычным, но не всегда эстетичным элементом современного мегаполиса. Без них невозможна повседневная жизнь, работа транспорта и городской инфраструктуры, однако оборудование связи зачастую устанавливают без учёта окружающей архитектуры. Новая инициатива как раз направлена на поиск решения, которое сочеталось бы в себе функциональность, технологичность, возможность запуска сетей 5G и при этом гармонично вписывалось в городской ландшафт.

Конкурс под названием «Меняя привычное» стартовал 25 мая. Заявки принимаются до 14 июня 2026 года включительно. Призовой фонд составляет три миллиона рублей. К участию приглашают российские и зарубежные архитектурные бюро. В состав жюри войдут известные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и технические эксперты.

Работы участников будут оценивать по нескольким критериям: соответствие архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональность и эргономика, концептуальная новизна и архитектурная выразительность, а также реализуемость и экономическая эффективность. Итоги конкурса объявят на выставке-презентации осенью 2026 года.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что в Нижнем Новгороде, как и во многих других городах России, существует огромный потенциал для создания гармоничной городской среды, где технологии не конфликтуют с архитектурой, а дополняют её.

- Конкурс - это шаг к тому, чтобы объекты связи перестали быть просто техническими сооружениями и стали частью эстетического кода городской среды. Мы хотим показать, что даже вышка базовой станции может быть арт объектом, который подчеркивает индивидуальность Нижнего Новгорода и делает его еще более привлекательным для жителей и туристов, - сказал Андрей Белов.