17-летняя жительница Дзержинска стала фигуранткой дела о дропперстве

В Дзержинске 17-летнюю девушку задержали по подозрению в дропперстве. Подросток передала удаленный доступ к своим банковским картам незнакомке, поверив в «легкий заработок». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все началось с безобидной переписки в соцсетях. Еще в начале 2025 года несовершеннолетней дзержинке написала незнакомка, назвавшаяся «Алиной». Та разговорилась и предложила легкий пассивный доход: ничего сложного, просто передать доступ к банковским картам. Девушка согласилась и в октябре отправила все данные. А дальше классическая схема: счета заблокированы, вознаграждения нет, а «Алина» удалила контакты и растворилась в сети.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленницы. В отношении самой девушки возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В полиции напоминают: никогда не передавайте логины, пароли и коды доступа к банковским приложениям посторонним, а предложения «быстрого дохода» или «аренды карт» почти всегда являются частью криминальных схем. Если вы стали жертвой мошенников, звоните по телефонам 02, 112 или 102 с мобильного.