Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с сыном нижегородского миллиардера Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении сына нижегородского миллиардера и гендиректора компании «Луидор» Сергея Корнилова. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

Поводом для вмешательства главы ведомства стал сюжет на федеральном телеканале, где рассказывалось, что молодой человек систематически нарушал правила дорожного движения, устроил пьяное ДТП и совершил хулиганские действия. К этому моменту нижегородские следственные органы уже возбудили уголовное дело.

Напомним подробности истории: 20 мая нетрезвый Корнилов на желтом кабриолете Mercedes вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде, протаранил две машины и врезался в бордюр. К счастью, обошлось без пострадавших, однако все автомобили получили повреждения.

При этом вместо извинений водитель повел себя вызывающе: называл негодующих нижегородцев «нищетой» и заявлял, что «мажоры не умирают». После аварии на него составили четыре протокола, а всего с 2025 года за ним числится 161 административный материал на 719 тысяч рублей. Госавтоинспекция предупредила, что парню грозит лишение прав до 2,5 лет и штраф в 55 тысяч рублей.

Глава СК России поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад обо всех обстоятельствах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.