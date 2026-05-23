Суд обязал РЖД выплатить 50 000 рублей пассажирке за падение на станции Навашино. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Навашинский районный суд обязал ОАО «РЖД» выплатить компенсацию морального вреда пассажирке, которая получила травму на железнодорожной станции в Навашине. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, происшествие случилось в ноябре 2023 года. Во время выхода из пригородной электрички женщина поскользнулась на наледи возле вагона и упала. При этом ее правая нога попала в промежуток между платформой и поездом.

После случившегося пострадавшая прошла медицинское освидетельствование. Врачи пришли к выводу, что полученные травмы причинили легкий вред здоровью.

Жительница Навашино обратилась с иском в суд. Она просила взыскать с ОАО «РЖД» и АО «ВВППК» 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, объяснив это физическими и нравственными страданиями после падения.

Суд частично удовлетворил требования истца. С ОАО «РЖД» взыскали 50 тысяч рублей компенсации. При этом в удовлетворении иска к АО «ВВППК» суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу.