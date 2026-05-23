Аэропорт Чкалов снова принимает и отправляет рейсы

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку самолетов после снятия временных ограничений, введенных ранее из-за угрозы атак беспилотников. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, а пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи и изменениями на онлайн-табло, сообщили в пресс-службе аэропорта Чкалов.

Несмотря на возобновление полетов, полностью вернуться к обычному расписанию аэропорт пока не успел. По последним данным, рейсы на Москву и Белград были отменены, рейс на Екатеринбург задерживается. Однако сотрудники называют ситуацию контролируемой.

С пассажирами задержанных рейсов продолжают работать представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Для ожидающих вылет организовали дополнительные удобства: в терминале доступны фонтанчики с питьевой водой, пассажирам выдают напитки и горячее питание, а также мягкий инвентарь для более комфортного ожидания.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Чкалов в целях безопасности. Из-за этого часть рейсов была перенесена, а пассажирам пришлось провести в терминале больше времени, чем планировалось.