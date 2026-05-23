Выставка к 130-летию городского трамвая открылась в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода открылась уличная фотовыставка «По рельсам времени. Нижегородскому трамваю 130 лет» (0+). Экспозицию разместили на пересечении улиц Большой Покровской и Пискунова. Посетители смогут увидеть более 70 архивных и современных фотографий, посвящённых истории одного из главных символов города. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Именно в Нижнем Новгороде в мае 1896 года появилось первое на территории современной России регулярное движение электрического трамвая. Его запуск был приурочен к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке на Нижегородской ярмарке. С тех пор трамвай стал не только частью городской транспортной системы, но и важной частью облика города.

На выставке представлены работы известных нижегородских фотографов разных эпох – от дореволюционных снимков Карелина и Дмитриева до современных кадров. Экспозиция рассказывает о том, как менялся городской транспорт и сам Нижний Новгород на протяжении более чем века. Посетить выставку можно до 24 июня около дома №8 по улице Пискунова.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская и руководитель ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.