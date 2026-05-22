Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2026 17:18

Знакомый забил мужчину до смерти в квартире в Нижнем Новгороде

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался ранее судимый 38-летний нижегородец
Анжелика ЮДИЧЕВА
Знакомый забил мужчину до смерти в квартире на проспекте Ленина

Знакомый забил мужчину до смерти в квартире на проспекте Ленина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В квартире на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло убийство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, конфликт разгорелся между двумя знакомыми, и один из них жестоко избил другого.

Ссора быстро переросла со слов в драку. Гость набросился на хозяина квартиры с такой силой, что тот скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Благодаря слаженной работе полицейских и следователей подозреваемого удалось задержать оперативно. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.