Знакомый забил мужчину до смерти в квартире в Нижнем Новгороде

В квартире на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло убийство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, конфликт разгорелся между двумя знакомыми, и один из них жестоко избил другого.

Ссора быстро переросла со слов в драку. Гость набросился на хозяина квартиры с такой силой, что тот скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Благодаря слаженной работе полицейских и следователей подозреваемого удалось задержать оперативно. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.