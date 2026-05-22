Архитектурный облик шести улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца 2026 года

В Нижнем Новгороде продолжают работать над архитектурным обликом города. В этом году список улиц с утвержденным дизайн-кодом пополнится еще шестью адресами в Нижегородском и Кстовском районах. Этот вопрос обсуждался на очередном заседании постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре, сообщили в пресс-службе городской Думы.

В план на этот год вошли улицы Короленко, Студеная, Ильинская, Добролюбова, а также 40 лет Октября и проспект Капитана Рачкова в Кстовском районе. Всего же специалисты рассмотрели уже более 4800 комплексных дизайн-проектов и выдали свыше 19 тысяч листов согласования на размещение информационных конструкций. На сегодняшний день глава города утвердил архитектурно-художественные концепции 52 улиц.

Примечательно, что с каждым годом проработка концепций становится все детальнее. Если первые варианты касались только мест и способов размещения вывесок, то теперь в документах прописывают оси привязки, высоту зоны для конструкций, допустимый размер букв, рекомендации по шрифтам и цветам, способы подсветки, материалы изготовления и даже решения для входных групп.

Параллельно с созданием новых концепций город наводит порядок и в уже существующей рекламе. За прошлый год выявили и демонтировали 4256 незаконных вывесок, которые либо висели без согласования, либо были установлены с нарушениями. Кроме того, департамент проработал требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов.

Отдельной темой заседания стали правила установки ограждений на муниципальных землях. В зависимости от назначения участка применяются разные типы заборов: они отличаются по высоте, материалам, функциональности и сроку службы. Свои требования действуют для стройплощадок и мест ремонтных работ. Ограждения обязательны для детских садов, школ, парков, скверов, кладбищ и спортивных площадок. А вот заборы из подручных материалов, мусора или необработанных досок под запретом, как и колючая проволока на них. Всю информацию депутаты приняли к сведению.