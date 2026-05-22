Нижегородцы направили почти 9 тысяч жалоб на коммунальщиков с начала года.

С начала 2026 года в Госжилинспекцию Нижегородской области поступило 8,7 тысячи жалоб от горожан на неудовлетворительную работу коммунальщиков. По итогам проверок управляющим организациям выдали 137 предписаний и 793 предостережения, а сумма штрафов достигла 15,6 миллиона рублей. Такие цифры привели в региональной ГЖИ.

Одним из примеров того, как обращение жителей привело к реальному ремонту, стала история дома по улице Васюнина в Советском районе. Местная жительница не раз просила управляющую компанию привести в порядок холл первого этажа и входную группу, но коммунальщики бездействовали. После обращения в ГЖИ инспекторы провели проверку и зафиксировали повреждения декоративной отделки пола, стен и потолков, а также многочисленные нарушения облицовки входной группы.

Управляющей компании выдали предписание со сроком исполнения до конца августа 2026 года. Не дожидаясь крайней даты, коммунальщики уже отремонтировали лифтовый холл: выровняли пол, уложили керамогранитную плитку, покрасили потолок и стены в цвета, согласованные с жителями. Сейчас продолжаются работы по восстановлению облицовки входной группы.

Как рассказал начальник нижегородского нагорного отдела Госжилинспекции Максим Картунов, остались небольшие недочеты: нужно заменить часть почтовых ящиков, пришедших в негодность, и установить поручень на колясочном съезде. В управляющей организации пообещали все исправить в ближайшее время.

Отметим, что обратиться в ГЖИ можно через приложение и портал «Госуслуги. Дом», а также лично, имея при себе документ, удостоверяющий личность.