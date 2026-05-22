Делегация Кот-д’Ивуара посетила Нижегородскую область в рамках конференции ЦИПР

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Делегация Республики Кот-д’Ивуар посетила Нижегородскую область для участия в ключевых мероприятиях Международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Помимо деловой программы, иностранные гости познакомились с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Представители африканской страны приняли участие в главной пленарной сессии, посетили тематические секции, ознакомились с выставочной экспозицией и провели деловые переговоры, изучая передовые российские ИТ-решения и возможности для сотрудничества.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что африканский континент является перспективным торгово-экономическим партнером для региона, а взаимодействие с Кот-д’Ивуар занимает в этом контексте особое место.

В настоящее время Нижегородская область уже использует ивуарийский каучук, а Сормовская кондитерская фабрика закупает какао-бобы из Кот-д’Ивуара для производства шоколада. При этом Гусева отметила, что текущее сотрудничество не является пределом — существует большой потенциал для его дальнейшего расширения. Делегация как раз знакомится с нижегородской ИТ-сферой, и в этом высокотехнологичном направлении вполне реально появление новых совместных проектов.

В рамках визита также состоялись встречи с представителями государственного предприятия «Нижегородская областная фармация» и руководством Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для иностранных гостей организовали обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду. Делегация посетила Чкаловскую лестницу, Нижегородский кремль и прокатилась на канатной дороге.