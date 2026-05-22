Суд обязал Выксунский Водоканал обеспечить жителей качественной водой

Суд признал действия АО «Выксунский Водоканал» по поставке некачественной питьевой воды противоправными и обязал организацию привести воду к санитарным нормам. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, соответствующие иски Роспотребнадзора были удовлетворены.

Проблема вскрылась еще в декабре 2025 года, когда в Роспотребнадзор поступила информация о несоответствии воды санитарным требованиям и перебоях с ее подачей в двух жилых домах рабочего поселка Ближне-Песочное. Отбор проб подтвердил нарушения, после чего Водоканалу объявили предостережение о недопустимости нарушений санитарного законодательства. Однако принятых мер оказалось недостаточно, и качество воды осталось прежним.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил исковые требования. Теперь коммунальщикам дали три месяца после вступления решения в законную силу, чтобы довести питьевую воду до требований СанПиН. Пока вердикт не окончательный.