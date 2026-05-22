Определена причина крушения санитарного вертолета в Нижегородской области. Фото: отчет межгосударственного авиационного комитета

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области. Трагедия произошла 22 октября 2024 года, но окончательный отчет появился только сейчас. Документ опубликован на сайте МАК.

Напомним, утром 22 октября вертолет «Ансат RA-20101» выполнял санитарный рейс. На борту находились пять человек: два пилота, врач, фельдшер и пациент. Примерно через полчаса после вылета экипаж почувствовал резкий рывок влево и сильную вибрацию. Раздался хлопок, машину начало неконтролируемо вращать, педаль управления перестала реагировать. Командир пытался выровнять машину, но восстановить управление не удалось. Аварийная посадка выполнялась прямо на лес в районе деревни Малая Овсянка Семеновского округа.

Место аварийной посадки. Фото: отчет межгосударственного авиационного комитета

К счастью, все находившиеся на борту выжили, хотя и получили травмы различной степени тяжести. Второй пилот после падения включил аварийный радиомаяк и организовал эвакуацию пострадавших. Двоих человек с места забирали другими вертолетами, остальных вывозили на скорых.

Как установили эксперты, причиной аварии стал отказ путевого управления. В полете разрушился корпус хвостового редуктора, из-за чего прекратилась передача крутящего момента на рулевой винт. Это привело к неуправляемому вращению вертолета влево и столкновению с землей. А первопричиной разрушения редуктора стала разбалансировка рулевого винта: элементы одной из лопастей отделились от лонжерона под действием эксплуатационных нагрузок. Произошло это из-за некачественной приклейки при изготовлении.

После происшествия специалисты проверили 63 вертолета марок RA и RF. В итоге от эксплуатации отстранили 50 винтов (100 лопастей) и отправили их на завод для повторного исследования. МАК рекомендовал производителю усилить контроль качества лопастей, а авиационным властям России - рассмотреть вопрос о внеочередной проверке системы качества.