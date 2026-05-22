НовостиТуризм22 мая 2026 7:39

Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе

Задержано четыре рейса
Ирина ШВЫРКАЕВА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновил отправку и приём воздушных судов после снятия временных ограничений. В настоящее время все службы воздушной гавани функционируют в обычном режиме.

Администрация аэропорта призывает пассажиров, находящихся в терминале, внимательно следить за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки, а также за информацией на онлайн-табло.

Напомним, сегодня утром средствами ПВО в Нижегородской области была отражена атака БПЛА. В целях безопасности в аэропорту вводились ограничения на приём и выпуск судов, в результате чего четыре рейса были задержаны.