Более тысячи нижегородских семей воспользовались прокатом детских товаров.

1047 нижегородских семей воспользовались услугами пунктов проката детских товаров в 2025 году. Только за первые четыре месяца 2026 года таких семей уже более 700, сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В столице Приволжья в прошлом году была организована работа семи пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Они созданы в рамках региональной программы демографической устойчивости «Основа» и национального проекта «Семья». На сегодняшний день по всей Нижегородской области действует уже 22 таких пункта.

Воспользоваться услугой могут семьи, относящиеся к девяти льготным категориям, включая родителей детей до двух лет и родственников участников СВО. Предметы выдаются бесплатно и во временное пользование. В перечень входит 18 наименований: от колясок, кроваток и манежей до автолюлек, пеленальных столиков и электрокачелей. В планах - расширение ассортимента еще на восемь позиций, среди которых радионяни, мобили, развивающие модули, электро-колыбели и даже санки.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что комплексный подход к повышению рождаемости уже приносит плоды. По его словам, по итогам первых четырех месяцев года Нижегородская область заняла первое место в России по приросту суммарного коэффициента рождаемости.