20 лет тюрьмы получил инженер из Нижегородской области за госизмену.

35-летнего инженера-конструктора из Нижегородской области признали виновным сразу по нескольким тяжким статьям – от финансирования терроризма до государственной измены. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной ОПС судов общей юрисдикции.

По данным суда, с 2022 по 2024 год мужчина переводил деньги участникам запрещенного в России террористического движения. Общая сумма переводов составила 7800 рублей. Кроме того, следствие установило, что он вступил в организацию через мессенджер и администрировал открытую группу, где публиковались материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Отдельный эпизод дела связан с передачей сведений об объектах ООО «Сибур-Кстово». Как заявили в суде, инженер поддерживал контакт с представителем иностранных спецслужб и собирал данные о предприятии, включая информацию об инфраструктуре и контакты диспетчеров. Следствие считает, что эти сведения могли использоваться для подготовки диверсий.

После возбуждения уголовного дела в феврале 2025 года мужчину доставили в больницу из-за жалоб на здоровье. Оттуда он сбежал, однако спустя три дня был найден и задержан сотрудниками ФСБ.

Суд назначил нижегородцу 20 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 400 тысяч рублей и ограничение свободы на один год. Переведенные 7800 рублей конфискованы в доход государства.