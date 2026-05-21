Трубопровод капитально отремонтируют на улице Пермякова в Нижнем Новгороде. Фото: АО “ОКО”

Подрядная организация приступила к капитальному ремонту канализационного коллектора большого диаметра на улице Пермякова — от дома №20 до канализационной насосной станции на улице Ковпака. Участок протяжённостью 1200 метров является важнейшей частью системы водоотведения Автозаводского района.

Как сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор», трубопровод диаметром 800–1000 мм был введён в эксплуатацию ещё в 70-х годах прошлого столетия. Капитальные работы на этом участке ранее не проводились. Коллектор принимает стоки от 10 канализационных насосных станций Автозаводского района и обеспечивает перекачку сточной жидкости от 45 домов, 4 детских садов, 2 школ и вуза. Объект включён в программу капремонта «ОКО» на 2026 год.

Ремонт будет проводиться без остановки приёма стоков. Как пояснил заместитель главного инженера по водоотведению АО «ОКО» Михаил Новокрещенов, предварительно выполнен большой объём подготовительных работ: установлены временные насосные станции и смонтирован временный напорный трубопровод.

Главный инженер подрядной организации Андрей Киселев сообщил, что технически сложный ремонт будет выполняться по современной технологии спиральной навивки полимерного профиля, которая широко применяется для восстановления трубопроводов больших диаметров. Сначала специалисты проведут очистку коллектора от тяжёлого осадка, после чего внутри существующего трубопровода сформируют новую трубу.

- В зависимости от технологических процессов на объекте будут работать от 20 до 30 человек рабочего персонала и специализированная техника: манипуляторы для подвоза материала, экскаваторы, погрузчики, промывочные машины для прочистки коллектора, бурильные установки для укрепления стенок котлованов и оборудование для спиральной навивки нового трубопровода, — рассказал Андрей Киселев.

Основные строительно-монтажные работы на участке планируется завершить до конца 2026 года. После этого будет выполнено благоустройство мест производства работ.