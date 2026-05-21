Аллея Памяти Героев появилась у школы в Володарском округе. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Володарском округе в рамках акции «Сад Памяти» высадили аллею в честь героев Великой Отечественной войны и участников СВО. Аллея Памяти Героев появилась на территории средней школы №8.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, в торжественной высадке деревьев приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв, воспитанники школьного лесничества «Хранители.8», а также учителя и ученики школы.

Всего было высажено 12 саженцев туи, три липы и шесть клёнов. В рамках мероприятия также состоялись торжественные выступления детей, открытие мемориальной доски «Книга памяти», увековечивающей имена героев, и посещение музея боевой славы.

Роман Воробьёв подчеркнул, что в Нижегородской области мероприятия по посадкам успешно прошли на большей части земель лесного фонда. В этом году планируется высадить свыше 8 миллионов сеянцев сосны обыкновенной и ели европейской.

Мероприятия по созданию и сохранению лесов региона реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году мероприятия по восстановлению и сохранению лесов охватят более 14,4 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление — на 4,3 тыс. га.