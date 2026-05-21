В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на полёты.

В аэропорту Нижнего Новгорода действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, несмотря на временные ограничения, воздушная гавань продолжает обслуживание и поддержку пассажиров. В терминале находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, которые помогают пассажирам сориентироваться в текущей ситуации.

Для удобства ожидающих вылет пассажиров в аэропорту работает круглосуточный медицинский пункт, доступна комната матери и ребёнка для пассажиров с детьми. В залах ожидания размещены кулеры с питьевой водой, работают зарядные стойки для мобильных устройств.

Тем, кто только планирует выехать в аэропорт Чкалов, необходимо внимательно следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажирам, уже находящимся в терминале, рекомендуется внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.