Фестиваль искусств «Человек альфа» стартовал в Нижнем Новгороде 20 мая

Фестиваль искусства «Человек альфа / ALFA HUMAN» (6+) стартовал в Нижнем Новгороде 20 мая. Он объединяет историческое наследие города, науку, технологии, музыку и визуальные искусства. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на открытии фестиваля.

Открылся фестиваль масштабной и красочной оперной инсталляцией «Данте. Восхождение» по мотивам поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия». На более чем 500 ступенях Чкаловской лестницы установили 12 аллегорических зон, а на каждом пролете звучали шедевры барочной оперы.

Отметим, в рамках фестиваля нижегородцев и гостей города также ждут музыкальные интервенции,концерты электронной музыки, камерные концерты, а также выступления хора и симфонического оркестра. География фестиваля включает более 10 площадок города, среди которых Пакгаузы, Чкаловская лестница, двор Арсенала, НГХМ, двор Усадьбы Рукавишниковых и парк 800-летия Нижнего Новгорода. Продлится фестиваль до 31 мая.