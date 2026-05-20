Нижегородская область и Мьянма усилят сотрудничество в сфере образования

Нижегородская область и Мьянма усилят сотрудничество в образовании. Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область и Республика Союз Мьянма намерены расширять сотрудничество в научно-образовательной сфере. Переговоры прошли сегодня, 20 мая, в Нижегородском кремле, где губернатор Глеб Никитин встретился с делегацией иностранного государства во главе с министром науки и технологий Мьоу Тейн Чжо. Визит состоялся в рамках конференции ЦИПР (12+), сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона представил гостям образовательный потенциал области, включая ведущие вузы и ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК». Сейчас в нижегородских университетах учатся около ста тысяч студентов, из них семь тысяч - иностранцы. Десять человек приехали, как раз, из Мьянмы и осваивают ядерную энергетику и теплофизику в техническом университете имени Алексеева. Глеб Никитин выразил уверенность, что совместными усилиями число мьянманских студентов можно увеличить.

Министр науки и технологий Мьянмы отметил, что перед поездкой изучил регион и убедился: Нижегородская область - это один из ведущих академических и индустриальных центров России. Он также высоко оценил уровень ИТ-кампуса «НЕЙМАРК». Помимо участия в ЦИПРе, гости побывают в НГТУ имени Алексеева, где осмотрят научно-техническую базу, встретятся со студентами из Мьянмы и обсудят перспективы взаимовыгодного партнерства.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева назвала сотрудничество с Мьянмой стратегическим вкладом в будущее технологического развития и кадрового потенциала обеих сторон. По ее словам, иностранные студенты становятся настоящими послами народной дипломатии: они обогащают регион своей культурой, а возвращаясь домой, популяризируют Нижегородскую область и закладывают фундамент для долгосрочного партнерства.