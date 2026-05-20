Парк электротакси в Нижнем Новгороде вырастет до трех тысяч машин к 2030 году Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

К 2030 году в Нижнем Новгороде появится сеть из трех тысяч электротакси. Договоренность об этом оформили на полях конференции ЦИПР-2026 (12+), где свои подписи под соглашением поставили глава города Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Володченко, рассказали в городской мэрии.

Речь идет о поэтапном выводе на линию электромобилей, которые будут работать как легковое такси. Администрация города берет на себя информационную поддержку, помощь в создании инфраструктуры, необходимой для эксплуатации электротакси, а также она рассмотрит возможность предоставления мер поддержки, предусмотренных законодательством.

Юрий Шалабаев отметил, что компания уже зарекомендовала себя как надежный партнер, который выполняет свои обещания: ранее с ней взаимодействовали по внедрению электромобилей и созданию зарядных станций. По его словам, новый проект поможет сделать городской транспорт экологичнее и комфортнее для нижегородцев, туристов и гостей города.

Валерий Володченко рассказал, что компания уже прошла самый трудный этап - запуск первых 300-400 машин. По его словам, за это время удалось разобраться со всеми тонкостями и нюансами. Теперь же амбиции простираются дальше: в «Нижегородце Востоке» хотят, чтобы в городе появилось яркое такси, которое стало бы его визитной карточкой. Кстати, несколько таких оранжевых электромобилей компания как раз привезла на площадку ЦИПРа, где их могут увидеть гости форума.

Напомним, Нижний Новгород стал первым в России городом, где стартовала программа по вводу электротакси. Также отметим, что в 2022-2025 годах в регионе по федеральному проекту «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» установили 126 быстрых зарядных станций для электромобилей мощностью 150 кВт. Этот показатель более чем в три раза превышал минимальные требования.