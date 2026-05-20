Владислав Атмахов: «Качественная медпомощь должна быть доступна каждому»

Депутаты ЛДПР провели прием нижегородцев по вопросам здравоохранения. ФОТО: НРО ЛДПР.

Жители Нижегородской области пожаловались депутатам ЛДПР на нехватку медицинских работников. Об этом они сообщили на приеме граждан по вопросам здравоохранения, который прошел в 27 населенных пунктах региона. В ходе этой акции депутатам поступило свыше 150 обращений со стороны нижегородцев. Львиная доля из них касалась сокращения специалистов, долгого ожидания записи к врачам и закрытия ФАПов.

В частности, на приеме у координатора НРО ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Владислава Атмахова жительница села Кантаурова рассказала, что в местной больнице работает только один терапевт и две медсестры. В результате, на медиков ложится колоссальная нагрузка. А сами жители всерьез опасаются, что больницу могут и вовсе закрыть. Уже сейчас получить медицинскую помощь им непросто, а в случае закрытия ситуация еще больше осложнится.

- Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому человеку независимо от места проживания, - подчеркнул депутат Владислав Атмахов.

Стоит отметить, что такая проблема существует не только в Нижегородской области. С аналогичными жалобами к депутатам обращаются и в других регионах России. Именно поэтому в ЛДПР уверены, что решить проблему можно только на федеральном уровне. В частности, чтобы справиться с нехваткой персонала, Лидер партии Леонид Слуцкий предложил повысить зарплаты медсестер до 130-140% от средней зарплаты в регионе.

Одновременно с этим, по его мнению, нужно усилить меры поддержки среднего медицинского персонала. К слову, председатель партии уже не раз говорил о том, что в стране необходимо устранить дисбаланс в оплате труда медицинских работников.