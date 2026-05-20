Продажу алкоголя запретят в Нижнем Новгороде в дни последних звонков

В конце мая в Нижнем Новгороде на время последних звонков ограничат торговлю спиртным. Это требование регионального законодательства, пояснили «КП-Нижний Новгород» в департаменте развития предпринимательства.

По закону, который действует в области с 2012 года, спиртное запрещено продавать в местах проведения массовых мероприятий, если они согласованы с властями. Последние звонки как раз относятся к таким событиям, а значит, вблизи школ, парков и других площадок с праздничной программой купить алкоголь будет нельзя на все время торжеств.

Ранее мы писали о том, что правительство Нижегородского региона отказалось от планов по ужесточению правил продажи алкоголя в 2026 году и пока не будет вносить соответствующий законопроект в Заксобрание. Это решение было на основе положительных данных: 2025 году потребление алкогольной продукции на душу населения в Нижегородской области снизилось на 14%.