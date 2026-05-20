43 участника ЦИПР обратились за помощью к медикам в Нижнем Новгороде за сутки Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижнем Новгороде уже который день держится аномально жаркая погода: столбики термометров уверенно штурмуют отметку плюс 30, на небе ни облачка. Проведение конференции ЦИПР как раз совпало с этим зноем, и жара неминуемо сказалась на самочувствии гостей. За минувшие сутки к медикам обратились 43 участника форума, рассказал представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Чаще всего подводило давление и накрывало тепловыми ударами. Встречались также аллергии, кишечная инфекция, судороги, а один из гостей и вовсе умудрился сломать кость стопы. Участникам советуют пить больше воды и беречь себя от перегрева.

- Символично, что на форуме, где каждый второй спикер обещает заменить человечество нейросетями, самыми востребованными оказались живые врачи. Как выяснилось, даже самый продвинутый робот пока не научился вправлять кости стопы, откачивать от теплового удара и сочувственно вздыхать при виде вашего давления. Человек — 1, ИИ — 0, - подытожил Алексей Никонов.

Напомним, конференция ЦИПР-2026 началась 18 мая на Нижегородской ярмарке и продлится до 21 мая. В этом году площадка принимает форум уже в 11-й раз. Регион не случайно становится местом проведения такого мероприятия: Нижегородская область давно считается одним из центров развития ИТ и цифровых технологий в стране.