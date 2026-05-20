НовостиОбщество20 мая 2026 12:57

Слухи об ограничении электронных дневников опровергли в Нижегородской области

Глава минобра Пучков заявил, что система работает в штатном режиме без каких-либо ограничений
Анжелика ЮДИЧЕВА
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области опровергли информацию об ограничении доступа к электронному дневнику для родителей. Сообщения о том, что вход в систему якобы закрыт в определенные часы до 26 мая, не соответствуют действительности, заявил министр образования региона Михаил Пучков.

По его словам, электронные журналы и дневники, которые входят в Нижегородскую образовательную платформу, работают в обычном режиме. Несмотря на повышенную нагрузку в конце учебного года, никаких ограничений не вводилось. Технические специалисты держат работу систем под особым контролем.

Ранее мы писали о том, что Михаил Пучков прокомментировал перевод на дистанционный формат обучения кстовских школ 20 мая. По его словам, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности учеников и работников образовательных учреждений.