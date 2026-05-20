Перевозчика определили для трех автобусных маршрутов в Кстовском районе

В Кстовском районе Нижнего Новгорода определили перевозчика для трех муниципальных автобусных маршрутов - №60, №218 и №218А. Единственная заявка поступила от «Кстовской транспортной компании», с которой сейчас заключают госконтракт, сообщили в Центре развития транспортных систем. Начальная цена составила почти 3,9 миллиона рублей.

Три новых маршрута охватят как городские улицы, так и сельские территории. Самый короткий из них - №218 длиной чуть больше 12 километров - соединит автостанцию Кстова с селом Большое Мокрое. В расписании заложили шесть прямых и семь обратных рейсов. Маршрут №60 протяженностью около 14,5 километра пройдет от ФОК «Волжский Берег» до поселка Приволжский, ежедневно запланировано по восемь рейсов в каждую сторону. А самый длинный - №218А - почти на 20 километров свяжет Большое Мокрое с деревней Кривая Шелокша через село Семеть. Этот маршрут будет сезонным, с 1 июня по 30 сентября, с четырьмя рейсами в будни и выходные.