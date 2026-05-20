Беспилотники сбили над Нижегородской областью днем 20 мая.

В период с 9:00 до 14:00 20 мая средствами ПВО над Нижегородской областью были сбиты украинские беспилотники самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

- Всего над российскими регионами в этот период было сбито 94 беспилотника, - говорится в сообщении. – В частности, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, ранее мы писали, что ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.