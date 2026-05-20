Концерт в честь Дня славянской письменности пройдет в Нижнем Новгороде.

День славянской письменности и культуры отметят в Нижнем Новгороде 25 мая. Главной площадкой праздника станет Театр юного зрителя – там пройдет большой концерт (6+), сообщает региональный минкульт.

Гостей начнут принимать с пяти вечера. В холле театра развернутся интерактивные зоны: мастер-класс «Нижегородской скрипторий» познакомит с разными стилями оформления книг, а «Урок чистописания» предложит вспомнить, как писать перьевой ручкой. Там же откроется планшетная выставка «Нижегородская книжная сокровищница» - с уникальными рукописными и старопечатными книгами из фонда областной библиотеки имени Ленина. Желающие смогут совершить виртуальную экскурсию по типографии Ивана Фёдорова.

Для любителей литературы проведут встречи с нижегородскими авторами. Детский поэт и прозаик Ирина Дружаева расскажет о народной культуре, фольклоре, семейных ценностях и, конечно, сказках. А поэтесса и филолог Марина Кулакова выступит с лекцией-мастерской «Корень Русь».

В 18:00 начнётся концерт. На сцене выступят ансамбль «Нижегородский распев», хор лингвистического университета, хоры «Камертон» и «Вдохновение», фольклорный ансамбль «Прялица», а также ансамбль народной песни и танца «Любава». В программе — русская духовная музыка, народные произведения и сочинения современного композитора Сергея Смирнова.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация — количество мест ограничено. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, который отмечается 24 мая.