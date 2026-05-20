Михаил Пучков прокомментировал перевод на дистант 19 школ в Кстовском районе.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал перевод на дистанционный формат обучения кстовских школ 20 мая. По его словам, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности учеников и работников образовательных учреждений.

- Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода, - сообщил Михаил Пучков. - Прошу отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие. Берегите себя и свои семьи. Мы со своей стороны делаем всё необходимое для поддержания порядка и реализации образовательного процесса.

Как пояснил министр, на дистанционный формат обучения переведены все 18 муниципальных школ города. Такое решение было принято администрацией Нижнего Новгорода. В свою очередь региональное министерство образования также перевело на дистант одну государственную школу.

Напомним, ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.