Нижегородские животноводы пожаловались на проблемы с реализацией скота

Нижегородские животноводы пожаловались на трудности при реализации скота. Об этом на заседании аграрного комитета Законодательного собрания сообщил депутат Алексей Степанов, пишет «Ъ-Приволжье».

По словам Степанова, причина — введённые в ряде регионов ограничения на ввоз и вывоз животных, связанные со вспышкой пастереллёза. Эта ситуация касается многих хозяйств.

Из-за рестрикций животноводы не могут продать лишних коров. А держать их негде — поголовье растёт, склады забиты готовой продукцией, а цены на молоко низкие. Часть животных приходится забивать, неся прямые убытки. Депутат также обратил внимание, что господдержка покупки племенного скота в этом году приостановлена. В минсельхозе надеются возобновить субсидирование только с 2027 года.

По данным регионального минсельхоза, сейчас в области насчитывается 35 племенных хозяйств, хотя ещё в 2021 году их было 46. Поголовье племенных животных составляет почти 24 тысячи голов — этого достаточно для закрытия внутренних потребностей и даже для экспорта. Однако из-за ограничений продажи встали.

Замминистра сельского хозяйства Олег Григорьев назвал проблемы временными и связанными с общей эпизоотической обстановкой в стране. Он заверил, что в ближайшие полгода вопрос удастся решить. Сейчас реализация скота идёт в «точечном порядке» — по предварительным заявкам, которые хозяйства направляют в минсельхоз и комитет ветеринарии.

Председатель облветкомитета Михаил Курюмов добавил, что проверенный и вакцинированный скот из Нижегородской области спокойно уходит в другие регионы Приволжья. По его словам, никаких отказов и барьеров нет, а задержки с продажей 120 голов связаны с другими причинами, не имеющими отношения к эпизоотии.

В итоге депутаты и чиновники договорились обсудить ситуацию напрямую с представителями племенных заводов. Те должны предоставить минсельхозу планы продаж, чтобы сформировать общее предложение для других регионов и подтвердить возможность сделок.