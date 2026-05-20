Три объекта культурного наследия в Арзамасе продадут одному инвестору.

В историческом центре Арзамаса выставили на торги комплекс из трех объектов культурного наследия регионального значения. Стартовая цена лота составляет почти 34 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе АНО «АСИРИС», заявки от желающих принимаются до 8 июня, а сам аукцион пройдет 10 июня.

Все три здания, несмотря на разное время постройки, образуют единый архитектурный ансамбль, который завершает композицию главной торговой улицы города. Сама улица Гостиного ряда, к слову, тоже признана памятником культурного наследия, архитектуры и градостроительства.

В лот вошли гостиница Подсосовых, Городская дума и управа, а также Лабаз Мунина. Первая появилась в 1823 году стараниями купцов 2-й гильдии братьев Подсосовых, которые надстроили второй этаж над лавочными рядами. Гостиница открылась в канун 1825 года, а после разорения владельцев дом перешел Арзамасскому Сиротскому суду.

Второе здание возвели в третьей четверти 19 века: на первом этаже сдавались помещения под мясные лавки и ломбард, на втором работали городской банк и Владимирское и Рождественское училища.

Третий объект - Лабаз Мунина - самый молодой в ансамбле, он появился уже в период НЭПа, в 1923 году, а после гражданской войны здесь размещался Арзамасский уездный военный комиссариат.

Общая площадь трех зданий составляет почти 3200 квадратных метров. Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Глеб Никитин считает эту локацию идеально подходящей для гостиничного комплекса, бутик-отеля, ресторана или общественного пространства.