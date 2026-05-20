Как защититься от клещевого энцефалита и куда обращаться в случае укуса

Май в Нижегородской области – начало активного сезона клещей. Регион входит в число эндемичных по клещевому энцефалиту и болезни Лайма (боррелиозу), поэтому каждый выезд на природу, в лесопарк или на дачу несёт реальный риск укуса.

Клещи активны с апреля по октябрь, пик – май–июнь. Опасность в том, что укус часто остаётся незамеченным: клещ выделяет обезболивающее вещество. Инфекция при этом может передаться уже в первые часы.

Что делать после укуса

Клеща нужно удалить как можно скорее – аккуратно, не раздавливая. После этого важно обратиться к врачу и сдать анализы. Исследование крови на антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM и IgG) и боррелиям (IgM, IgG, иммуноблот) позволяет выявить инфекцию на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. При необходимости врач назначит ПЦР-диагностику клещевых инфекций.

Как защититься

Используйте репелленты, надевайте одежду с длинными рукавами и осматривайте себя после прогулок. Вакцинация от клещевого энцефалита – наиболее надёжная защита: полный курс желательно завершить до начала сезона, но экстренная схема возможна и сейчас.

Не ждите симптомов. Лихорадка, головная боль, мышечные боли и покраснение в месте укуса могут появиться через 1–3 недели. К этому моменту болезнь уже прогрессирует. Ранняя диагностика помогает исключить заражение или начать лечение вовремя.

