В Мининском университете для выпускников школ выделили 222 целевых места

В Мининском университете для выпускников выделили 222 целевых места. ФОТО: Мининский университет.

Мининский университет по-прежнему остается одним из самых популярных вузов среди заказчиков целевого обучения – в этом году Правительство РФ выделило ему 222 целевых места. Подать документы на целевое обучение абитуриенты могут с 20 июня по 25 июля 2026. Уже на этом этапе школьники и их родители могут выбрать конкретного работодателя, у которого будет работать после окончания учебы в вузе.

- В отличие от обычного приема, при целевом каждый абитуриент еще до зачисления выбирает конкретного работодателя: школу, детский сад, организацию дополнительного образования или крупную компанию, включая Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ и ВГТРК «ГТРК «Нижний Новгород», - сообщила проректор по науке и организации приемной кампании Эльвира Самерханова.

Чтобы выбрать работодателя, начиная с 20 июня, абитуриенты могут зайти на портал «Работа в России» и изучить, какие школы и компании ищут будущих сотрудников. Причем это могут быть организации и в Нижегородской области, и за ее пределами. Здесь же они могут посмотреть, какие условия предлагаются целевым студентам: размер дополнительной стипендии, размер будущей зарплаты, поддержка по оплате жилья и проезда.

- В 2025 году Мининский университет вошел в ТОП-3 педагогических вузов по выполнению целевой квоты — мы серьезно относимся к этому направлению и помогаем каждому абитуриенту разобраться в процедуре, - подчеркнула Эльвира Самерханова.

Стоит отметить, что больше всего целевых мест Мининский университет получил по направлению педагогического образования. По сравнению с прошлым годом число мест здесь даже выросло.

Одновременно с этим расширяется и география заказчиков. Помимо организаций Нижегородской области, свои заявки присылают работодатели Владимирской, Костромской, Рязанской, Свердловской областей и даже республики Ингушетия.

- Студент-целевик получает бесплатное обучение, обычную государственную стипендию при успешной сдаче сессии, а также дополнительные выплаты от работодателя: это может быть ежемесячная надбавка, оплата проезда, компенсация питания или проживания в общежитии, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Главное — гарантированное рабочее место после выпуска с известной заранее зарплатой и возможность проходить практику с первого курса.

КОНКРЕТНО

Как поступить на целевое направление?

- Абитуриенту нужно зайти на портал «Госуслуги», подать заявление в вуз и ответить «Да» на вопрос о целевом обучении.

- На портале «Работа в России» нужно выбрать конкретного работодателя. Конкурс на целевую квоту может быть только один, и он должен совпадать с выбором на портале.

- Для участия в конкурсе на целевые места нужно подать согласие на зачисление на «Госуслугах» не позднее 12:00 (мск) 1 августа, и в случае зачисления заключить договор с работодателем до начала учебного года.

