Нижегородцам объяснили, как снизить расходы на общедомовые нужды.

Жители Нижегородской области начали чаще обращаться в «ТНС энерго НН» с вопросами о росте платы за общедомовые нужды. В пресс-службе компании объяснили, что суммы в квитанциях могут меняться ежемесячно, поскольку зависят от показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков.

К общедомовым нуждам относятся расходы на содержание инфраструктуры многоквартирного дома: освещение подъездов и подвалов, работу лифтов, домофонов, насосов и другого оборудования. Эти затраты распределяются между всеми собственниками пропорционально площади квартир и нежилых помещений.

Одной из главных причин роста ОДН специалисты называют несвоевременную передачу показаний счетчиков. Если часть жильцов не отправляет данные вовремя, начисления рассчитываются по нормативу или среднемесячному потреблению. Позже разница между фактическими и расчетными показателями может попасть в общедомовые расходы.

Также на увеличение платы влияют ошибки или намеренное занижение показаний, а еще самовольное подключение к электросетям после отключения за долги.

Чтобы избежать переплат, энергетики рекомендуют ежемесячно передавать точные показания счетчиков и контролировать работу приборов учета в доме. Кроме того, жильцы могут выбрать старшего по дому, который будет следить за корректной передачей данных. При этом долги соседей не распределяются между остальными жителями и не влияют на размер ОДН.