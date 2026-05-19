На ЦИПРе представили мобильный спутниковый комплекс

Переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G разработан МегаФоном. Передачу сигнала с низкоорбитальных спутников российской аэрокосмической компании на инфраструктуру оператора обеспечит абонентский терминал БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг). Это первое в России комплексное решение, которое позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована на этот год.

Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение. Решение автономно работает до четырёх часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трёх километров при прямой видимости, в том числе, в движении. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть.

Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации — от базовой версии, которую может переносить человек, до максимально насыщенной конфигурации с возможностью длительной автономной работы и покрытием до десятков километров.

«Защищенная сеть, возможность развёртывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удалённых объектах. Решение будет полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Наталья Талдыкина.

«В марте 2026 года мы приступили к развертыванию низкоорбитальной группировки, цель которой - предоставить сервис спутниковой связи нового поколения в режиме 24/7 в любой точке планеты. До конца года в пилотном режиме первые абоненты получат доступ к сервису. Телеком-операторы были первыми, кто заключил с нами форвардные контракты, стартовав проработку локальных сценариев использования нашего спутникового сигнала», - отметил заместитель генерального директора БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

Фото: Пресс-служба МегаФона