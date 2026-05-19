Костюм Ивана Грозного из новогодней комедии показали в Нижнем Новгороде.

Во время всероссийской акции «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде появился необычный экспонат – костюм Ивана Грозного из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё». Реквизит разместили в «Тайном саду» проекта «Заповедные кварталы», где его смогли увидеть все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Именно в этом костюме актер и юморист Тимур Батрутдинов исполнил роль Ивана IV – современную версию знаменитого героя из культовой комедии Леонида Гайдая. Нижегородцам показали шубу, царскую шапку и сапоги, использовавшиеся во время съемок фильма.

Музыкальная комедия «Иван Васильевич меняет всё» вышла в эфир 31 декабря 2023 года. Авторы перенесли знакомую историю в современные реалии: на этот раз героям помешали сбои VPN, из-за которых персонажи начали перемещаться по разным эпохам и странам, меняя ход истории.

Организаторы отмечают, что выставка вызвала большой интерес у гостей «Заповедных кварталов» – это была редкая возможность увидеть настоящий киношный реквизит вживую и буквально прикоснуться к процессу создания фильма.