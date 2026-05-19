Нижегородский аэропорт Чкалов полностью возобновил работу

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде снова работает в штатном режиме – временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Они вводились ночью 19 мая для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

После отмены ограничений воздушная гавань возобновила отправку и прием рейсов. Сейчас все службы аэропорта продолжают работу в обычном режиме.

Пассажиров, находящихся в терминале, попросили внимательно следить за объявлениями по громкой связи, а также за информацией на онлайн-табло. Там публикуются данные о регистрации на рейсы и начале посадки.

Во время действия ограничений аэропорт продолжал обслуживать пассажиров. В терминале работали сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний.