111 новых пешеходных переходов появятся в Нижегородской области. Фото: ГУАД Нижегородской области

111 пешеходных переходов на региональных и местных дорогах приведут в порядок в Нижегородской области в 2026 году. Из них 86 оборудуют проекционной разметкой. На реализацию программы направят 97 миллионов рублей. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Проекционная разметка представляет собой световое изображение, которое выводится на дорогу с помощью специального LED-модуля, установленного рядом со знаком «Пешеходный переход». В темное время суток на асфальте появляется яркая «зебра» или силуэт пешехода. Такие переходы хорошо заметны издалека и привлекают внимание водителей даже в дождь, туман или на плохо освещенных участках трасс.

Почти 100 миллионов рублей направят на безопасность пешеходов в регионе. Фото: ГУАД Нижегородской области

Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, работы уже стартовали на 13 объектах. Новые переходы обустраивают в Балахнинском и Павловском округах, Дзержинске, Арзамасе, на Бору, а также в Кстовском районе Нижнего Новгорода.

По словам заместителя директора ГКУ НО «ГУАД» Сергея Казанцева, при выборе участков специалисты учитывают статистику ДТП, интенсивность движения и другие факторы. До конца года модернизация затронет и другие территории региона.