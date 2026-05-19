Пациентка напала на двух сотрудников скорой помощи в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства группового несчастного случая с сотрудниками скорой помощи. По предварительным данным, происшествие случилось около трех часов ночи 17 мая во время выезда бригады на вызов на улицу Сергея Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекция труда в Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, во время оказания помощи пациентка внезапно набросилась на санитара ГБУЗ НО «ССМПНН» и ударила его головой в лицо. В это же время фельдшер скорой помощи также пострадал – медика укусил человек, находившийся на месте происшествия.

Сейчас специалисты устанавливают детали произошедшего и выясняют, что именно предшествовало инциденту. По факту случившегося проводится проверка.